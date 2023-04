Un nouveau titre européen decerné à l’OM !

Qui a dit que la France vivait une saison européenne noire ?

L’OM a reçu des mains de l’UEFA le Grassroots Award, un prix récompensant les clubs professionnels pour leur engagement local. Ce qui permet aux Phocéens de dépoussiérer leur armoire des trophées est cette fondation caritative créée pour aider à la création et au développement du FC La Castellane, club des quartiers nord de la ville, en 2019. Ce dernier a pu profiter du paiement des cotisations, du don d’équipements et de la formation d’entraîneurs par le club fanion de la ville, mais aussi de ses installations comme l’OM Campus. Pour faire partie de la sélection, il fallait cocher les critères suivants : un travail non commercial en faveur du football local, l’inclusion d’un large éventail de participants ainsi que les répercussions sociales positives.

Le club du quartier qui a vu naître Zinédine Zidane est devenu un véritable pilier social dans la cité phocéenne. « La Castellane est plus qu’un simple club de football. Ce projet vise à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et à avoir des répercussions positives sur les joueuses et les joueurs, non seulement dans leur pratique de la discipline, mais également en leur qualité de citoyens de demain », déclare Lucie Venet, directrice exécutive de l’OM Fondation, après avoir reçu le prix. Avec quinze équipes et plus de 130 joueuses et joueurs enregistrés, le club s’est développé rapidement et a créé une section féminine en 2022.

En revanche, Dimitri Payet ne pourra pas profiter de cette ligne pour ouvrir son palmarès.

Le jour où Samir Nasri a été dragué par l'OL