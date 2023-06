Du ménage à tous les étages dans la capitale.

Débarqué l’été dernier pour devenir le nouveau directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luca Cattani a, dans les colonnes de L’Équipe, fait le bilan de cette première saison dans la capitale. « Au PSG, il y avait un nombre trop élevé de contrats pro ou de formation, raconte l’Italien de 41 ans. […] L’été dernier, on a fait un très bon travail qui va nous permettre d’être moins sous pression cet été mais on a encore besoin de dégraisser l’effectif. Cela prendra deux, trois peut-être même quatre saisons, je ne sais pas. C’est impossible de prêter 20 joueurs en un été. »

Et ce d’autant plus qu’envoyer ces joueurs ailleurs a également un coût : « 10 % du budget du centre de formation est consacré à des joueurs que l’on ne peut pas utiliser, car ils sont prêtés. Mon objectif est d’utiliser les 100 % du budget pour le centre. Pour faire cela, on doit faire attention aux contrats que l’on propose aux joueurs. » Et toujours dans l’idée de « trouver le futur Warren (Zaïre-Emery, NDLR), le nouveau Kimpembe. »

Et un entraîneur qui n’hésitera pas à les faire jouer, ça pourrait aider.

Niels Nkounkou, le fulgurant