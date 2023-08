Un journaliste italien viré après avoir tenu des propos racistes sur Lukaku

L’Italie ne s’en sortira donc jamais.

Alors que les choix faits par Romelu Lukaku, qui pourrait rejoindre la Roma, laissent parfois pantois, Luigi Furini a lui plus que dépassé les bornes en abordant le cas du buteur belge. « Lukaku est un petit nègre » a tranquillement balancé le journaliste italien lors d’une émission diffusée sur Telelombardia. Alors qu’il lui avait été demandé de s’excuser, Furini, qui a refusé de le faire immédiatement, a fini par être viré de l’émission.

Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati. @QSVS_Official

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 25, 2023