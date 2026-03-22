Bordeaux interdit la présence d'un journaliste en conférence de presse

Décidément, les Girondins enchaînent les déconvenues. Quelques minutes après la défaite de Bordeaux sur la pelouse de La Roche-sur-Yon en National 2 samedi soir, un journaliste n’a pas pu entrer dans la salle des conférences de presse du stade Henri Desgrange. Présent pour couvrir ce match, Samuel Vaslin souhaitait recueillir les réactions de Bruno Irlès suite à ce revers.

Alors que « tous les journalistes ont été invités à rentrer », la sécurité du club au scapulaire a décidé d’interdire la présence de M. Vaslin. Deux journalistes qui ont vécu cette scène hallucinante n’ont pas hésité à critiquer cette entrave à la liberté de la presse devant Bruno Irlès et à l’attachée de presse des Girondins de Bordeaux.

Ce soir le FC Lopez passe un cap : la sécurité du club vient de m’interdire de participer au point presse de Bruno Irles. « Pas lui » alors que TOUS les journalistes ont été invités à rentrer. La sécurité et le club de La Roche sont choqués. Voilà où on en est. Vive la presse. — Samuel Vaslin (@VaslinSamuel) March 21, 2026

La liberté de la presse n’est pas un jeu.

La défaite de trop pour Bordeaux ?