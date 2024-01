Un joueur de 16 ans a été poignardé après un match en Essonne

Un drame de plus dans le foot amateur.

Ce dimanche 21 janvier, les U18 du Paray-Vieille-Poste se déplaçaient à Juvisy, en Essonne. Au terme de la rencontre, une rixe a éclaté et un joueur paraysien aurait été poignardé. Comme Le Parisien le rapporte, les actes de violence ont provoqué l’hospitalisation de l’adolescent de 16 ans quand deux autres joueurs auraient été envoyés en garde à vue, tout cela après que des proches des joueurs des deux équipes sont venus en découdre après le coup de sifflet final. De plus, le Paray FC condamne sur ses réseaux ce qu’il s’est passé et précise « qu’il s’agit de faits totalement isolés et aucunement en lien avec la pratique du football ».

Les causes de la bagarre sont peut-être éloignées du football, mais ce n’est certainement pas un fait isolé. Dans un témoignage au Parisien, le président du club de Juvisy, André Muller, se questionne : « Est-ce qu’on va devoir en arriver à mettre des détecteurs de métaux à l’entrée des vestiaires ? Ça devient dramatique. » Il se dit également prêt à prendre certaines dispositions : « Si les choses sont avérées, je ne veux plus voir ces joueurs, et s’il faut supprimer la catégorie U18, on le fera. »

Un club strasbourgeois avait, lui, supprimé son équipe U19 à cause du comportement violent de certains de ses joueurs.

