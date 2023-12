Après des violences, un club amateur strasbourgeois ferme sa section U19

Parce que la débilité, tu lui parles pas d’âge.

Après avoir vécu des semaines marquées par de multiples incidents, le football français n’est décidément pas au bout de ses peines. France Bleu Strasbourg rapporte ce dimanche que trois joueurs de l’Entente Kometrib ont dû être hospitalisés après que l’équipe a été prise à partie après leur rencontre face à l’International Meinau Académie entre les équipes U19. Une vingtaine de personnes ont attendu les joueurs de l’Entente, qui se sont fait violemment agresser dès leur sortie des vestiaires, comme le relate Jean-François Koswky, le coach de l’équipe : « Ce sont trois joueurs qui ont tout pris, ils étaient au sol, c’était vraiment des coups de pied au niveau du visage, au niveau du ventre. »

L’éducateur affirme avoir vu des joueurs de l’International parmi les agresseurs et en a signalé au moins un à la Ligue du Grand Est de football. Dans un communiqué publié sur Facebook, Kometrib a annoncé cesser l’activité au club « tant qu’il n’y aura pas de réaction forte au niveau des instances ». Du côté de l’International, son fondateur et manager général, Sid Ahmed Cheaibi, a officialisé la fermeture de la section U19 pour la deuxième partie de saison : « C’est le deuxième incident cette année, il y en a déjà eu un l’an dernier, ils étaient un peu en “sursis”, malheureusement je vais devoir priver des jeunes de football, mais on ne peut pas, nous, le club, se mettre en difficulté, salir notre image, parce qu’après ce genre d’incident, le travail que nous menons pour changer les choses s’effondre », a-t-il déploré.

Les deux équipes ne s’étaient auparavant jamais affrontées, et les raisons de l’agression, qui ne justifient évidemment rien en soi, restent pour le moment inconnues.

Comment la doudoune d'Arsène Wenger est devenu un objet culte