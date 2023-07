Un jeune talent mondial arrive au Real Madrid

Spectagüler.

Le jeune Arda Güler, joueur de Fenerbahçe, a signé un contrat de six ans avec le Real Madrid, a annoncé le club ce jeudi. À 18 ans, et déjà courtisé par de nombreux clubs – dont le FC Barcelone qui avait envoyé Deco en émissaire à Istanbul –, Güler a signé contre un chèque de 20 millions d’euros.

Au cœur d’une longue bataille médiatique, voyant son entourage l’envoyer un peu partout en Europe, le meneur de jeu débarque donc dans le grand bain madrilène, après avoir brillé pour ses deux premières saisons en professionnel à Fener (six buts, six passes décisives en 35 matchs la saison dernière notamment). Güler est la cinquième recrue merengue, après Fran García, Brahim Díaz (en retour de prêt), Jude Bellingham et Joselu. Il en est également le troisième international turc, succédant à Nuri Şahin et Hamit Altıntop (auxquels peut s’ajouter Mesut Özil, également originaire du Bosphore).

La jeunesse fait l’avenir, surtout au Real Madrid.

