Un jeune de 17 ans arrêté dans le jardin de Layvin Kurzawa après une tentative de cambriolage

Selon les informations du Parisien, le domicile de Layvin Kurzawa a été visé par des cambrioleurs dans la nuit de dimanche à lundi à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). Le latéral gauche de 32 ans, passé par l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, est à nouveau libre de tout contrat après la fin d’une expérience peu convaincante avec Boavista. Arrivé en début d’année au Portugal, il n’aura joué que quatre matchs dont deux en tant que titulaire.

L’adolescent aurait été recruté les réseaux sociaux

Vers 3h10, Kurzawa reçoit une alerte de son système de vidéosurveillance montrant deux individus vêtus de noir et masqués dans sa propriété. Il prévient la police, qui arrive rapidement sur place et surprend les deux suspects en train de forcer la baie vitrée. L’un est arrêté dans le jardin, l’autre prend la fuite dans la forêt. Des traces de tentative d’effraction sont constatées sur le dispositif d’ouverture et les images de vidéosurveillance révèlent que les deux individus ont été déposés près de la maison par un homme en voiture, raconte le quotidien francilien.

Au commissariat de Versailles, le jeune de 17 ans explique qu’il accompagnait une connaissance et qu’ils auraient choisi la maison au hasard, sans savoir qu’elle appartenait à Kurzawa. Il a été remis en liberté avec une convocation devant le tribunal pour enfants et a tout de même avoué avoir été recruté via les réseaux sociaux par un commanditaire inconnu.

