Un Français rejoint l’Ukraine à vélo pour livrer un maillot signé des Bleus

Pédaler pour la bonne cause.

Nicolas Locatelli, membre de l’association de supporters des Irrésistibles Français, a effectué un road trip caritatif pour rejoindre l’Ukraine à vélo dans le cadre de l’opération EuroMaillot. Durant dix jours, le jeune homme a roulé depuis Paris pour rejoindre Lviv, lors d’un trajet de près de 2000 kilomètres sur 8000 mètres de dénivelé. L’objectif était de livrer à des collègues ukrainiens un maillot de l’équipe de France signé par plusieurs joueurs.

Une tombola caritative est organisée jusqu’à vendredi. La tunique des Bleus est à gagner, ainsi qu’un maillot de la sélection ukrainienne, lui aussi dédicacé et floqué au nom de Roman Yaremchuk. Les fonds récoltés serviront à la réparation et à l’ameublement de l’école Oriana, détruite par un missile russe au mois de décembre.

Paris to Lviv by BIKE 🇫🇷🚲🇺🇦

France ⚽️ fan Nicolas Locatelli has completed a charity bike ride from the 🇫🇷 capital to the 🦁 city (2,000km+ in just 9 days) to deliver a signed 🇫🇷 NT shirt to raise funds to help a Lviv school damaged by russian rockets & raise war awareness 🇺🇦 pic.twitter.com/ze4WJ2NOCW

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 4, 2024