Un dispositif de sécurité prévu pour le match amical entre Nantes et Rennes

Un amical qui ne respire pas l’amitié.

Le FC Nantes reçoit le Stade rennais ce samedi à la Jonelière pour un match amical qui sent le soufre. En cause : les récents transferts de Valentin Rongier et Quentin Merlin chez le rival rouge et noir, qui ont ravivé les tensions entre les deux clubs de l’Ouest. Craignant les comportements de certains supporters, les Canaris ont décidé de prendre les devants pour éviter tout débordement.

Selon L’Équipe, un dispositif de sécurité sera mis en place pour encadrer la rencontre, prévue en trois périodes de 30 minutes. La gendarmerie et la police municipale ont été prévenues, et la route d’accès au centre d’entraînement sera fermée. Les deux clubs veulent faire en sorte d’être tranquilles pour ne pas perturber leur préparation. Et histoire de pimenter un peu plus l’affiche, Ludovic Blas, autre ancien de la maison jaune, devrait lui aussi être présent sous le maillot rennais.

On ne rigole pas avec l’amour du maillot dans l’Ouest !

Sondage : Même pour un bon contrat, accepteriez-vous de signer chez le club rival ?