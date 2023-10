Un député veut expulser Mazraoui d'Allemagne à cause de son soutien à la Palestine

Depuis plusieurs jours, Noussair Mazraoui est dans la tourmente. Ce week-end, le latéral du Bayern Munich a pris position dans le conflit israélo-palestinien (via une vidéo publiée sur Instragram, et depuis supprimée) en espérant voir « les frères opprimés en Palestine […] remporter la victoire ». Une prise de position qui n’a pas plu en Allemagne, notamment au média Bild, qui l’a qualifié de « partisan du terrorisme ». Le Bayern s’était immédiatement placé du côté d’Israël à la suite de l’attaque du Hamas, mais n’a pas souhaité commenter la position du joueur.

Le joueur a tenté de s’expliquer, en justifiant sa position « pour la paix et la justice dans le monde. Ce qui signifie que je serai toujours contre toutes sortes de terrorisme, de haine et de violence. » Des excuses qui n’ont visiblement pas suffi puisque le député CDU (parti d’Angela Merkel) Johannes Steiniger a demandé au Bayern de ne pas conserver le joueur et appelle l’État à utiliser toutes les options possibles pour l’expulser d’Allemagne.

Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als „Juden-Club“ bezeichnet wurde, darf das so nicht stehen lassen. Lieber @FCBayern: bitte sofort raus schmeißen. Zudem sollten alle staatl. Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen. https://t.co/jGsfYdFdrr — Johannes Steiniger (@JoSteiniger) October 15, 2023

Son argumentaire repose notamment sur le fait que le club a été présidé à trois reprises par Kurt Landauer, un juif allemand déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Appelé péjorativement le « club juif » par les nazis, le Bayern ne doit pas laisser passer cette prise de position, selon le député.

