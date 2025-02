Un club costaricien attaque la FIFA

Un procès de plus pour la FIFA !

Alors qu’on connaît les 32 équipes qualifiées pour le prochain mondial des clubs, une 33e aimerait bien s’inviter à la fête et elle vient du Costa Rica ! Selon les informations du Times, le club de Liga Deportiva Alajuelense voudrait profiter d’un manquement de la Fifa à ses propres règlements (10.1) pour se qualifier pour l’évènement prévu l’été prochain. En effet, parmi les clubs mexicains qualifiés, deux d’entre eux, Club León et Pachuca, appartiennent au même propriétaire : le Pachuca Group. Or, comme en Ligue des champions par exemple, gérée par l’UEFA, il est interdit de voir deux équipes détenues par une même entité, participer toutes les deux à la même compétition, dans un souci d’équité et d’intégrité.

📝 LDA eleva caso del Mundial de Clubes al TAS. pic.twitter.com/vUfjK2PQ6J — Alajuelense Oficial (@ldacr) February 3, 2025

Le club de la ville d’Alajuela a donc décidé d’attaquer la Fifa devant le Tribunal arbitral du sport. Derrière tout ça, l’idée serait de voir un des deux clubs mexicains écarté de la compétition, au profit de Liga Deportiva Alajuelense, grâce à son classement continental. Ce dernier a communiqué son action sur son compte X, se désolant de ne pas avoir été entendu par la Fifa dans ses premières démarches. Déjà que la compétition ne fait pas l’unanimité et va contribuer un peu plus à l’empreinte carbone du football mondial, il s’agirait de ne pas en faire une coupe du monde à scandales. Alors que le Mexique co-accueillera le mondial 2026, cela pourrait ressembler à un début.

Après tout, en dehors de l’Europe, on s’arrache la participation au tournoi.

Luis Henrique, histoire d’un come-back