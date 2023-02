Un chien vendu pour 5 livres après avoir mangé des tickets pour la finale de la League Cup

Les chiens vraiment les meilleurs amis de l’homme ?

Après un week-end difficile pour les fans de Newcastle suite à la défaite face à Liverpool à Saint James Park (0-2), l’après-match a été encore plus difficile pour un fan des Magpies. Alan Carling, dépité après la défaite des siens, a eu la mauvaise surprise de découvrir les bêtises commises par Rudy son Golden retriever.

Le chenapan a subtilisé les lettres postées pendant l’absence de son maître pour les déchiqueter. Manque de bol, les lettres contenaient le précieux sésame pour tout fan de Newcastle : les billets pour la finale de la Carabao Cup qui se jouera à Wembley le 26 février prochain et qui verra les Magpies opposés à Manchester United. Sur ses réseaux sociaux le propriétaire du canidé mécontent a posté le message: « C’est mon chien Rudy. Rudy est un b*****d de petit chiot et pense que les lettres par la poste sont une invasion de sa maison », il a également indiqué à la fin du post sur un ton humoristique que le coupable était à vendre pour 5£. Par chance, sur les photos des billets déchiquetés postées par le supporter malheureux on peut voir que les QR Code ont été épargné par la folie destructrice de Rudy, les billets devraient donc bien passés les portails de sécurité de Wembley ou attendre un geste commercial de la part de l’English Football League.

Au moins pas de risques de cambriolage grâce à Rudy.