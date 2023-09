Un champion du monde argentin envisage la retraite

Plus rien à faire dans ce game.

Champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Papu Gómez n’a plus de club depuis la résiliation de son contrat avec le Séville FC, début septembre. À 35 ans, le petit milieu offensif se cherche un ultime défi… même si la retraite est dans un coin de sa tête. « Je suis toujours en train d’attendre la bonne opportunité. Si elle n’arrive pas, je pourrais envisager de me retirer, oui », a-t-il dévoilé dans une interview publiée par L’Eco di Bergamo.

Quoi qu’il décide de faire, l’ancien de l’Atalanta estime qu’il peut déjà regarder sa carrière et se dire que celle-ci est totalement réussie. « J’ai tout donné pour le football et je ne veux pas finir amer. Je regarde en arrière et je me rends compte qu’avoir gagné la Coupe du monde est juste surréaliste, c’est le fruit de mon travail qui a payé d’une manière inimaginable », a affirmé le meilleur ami de Gian Piero Gasperini.

Jouer le maintien entre Rhône et Saône, ça ne le branche pas ?

