Un appel d’offres lancé par la LFP pour sa nouvelle chaîne dédiée à la Ligue 1

Personne ne décroche.

Selon les informations de L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de lancer sa propre chaîne de télévision entièrement consacrée à la Ligue 1, après l’échec des discussions avec la plateforme DAZN pour la diffusion des matchs.

Pour préparer au mieux le lancement de cette chaîne, prévu pour le début de la saison 2025-2026, la LFP a lancé un appel d’offres destiné à sélectionner des sociétés de production pour différents types de contenus : magazines, émissions d’avant et d’après-match, multiplex et gestion des équipes éditoriales. La production des matchs, en revanche, restera sous le contrôle direct de la Ligue.

Garantir une couverture optimale de la Ligue 1

Cette nouvelle stratégie vise à permettre à l’instance de mieux maîtriser la diffusion de son championnat et de proposer une offre plus attractive et accessible aux supporters, notamment en évitant les erreurs du passé, comme des tarifs trop élevés ou une distribution insuffisante.

En parallèle, la LFP travaille également sur l’éditorial, la distribution et le marketing de cette future chaîne, développe le quotidien. L’objectif est de garantir une couverture optimale de la Ligue 1 et de séduire un large public dès la reprise du championnat en août 2025.

