Un ancien joueur de Bundesliga va se lancer dans le MMA

Kevin Pannewitz (31 ans), ancien joueur de Bundesliga, va tenter sa chance dans le MMA. L’Allemand compte devenir un combattant de cette discipline et vise un événement mis en place en automne par l’OKTAGON MMA, une organisation de combat en Europe. Pour cela, il devra perdre plus de 50 kilos en seulement 6 mois, sa catégorie n’acceptant pas les athlètes de plus de 83 kilos. Il en pesait 139 avant le début de son entraînement intensif et de son régime drastique, il y a trois semaines. Pannewitz explique d’ailleurs à Bild son choix de carrière : « Je veux prouver à tout le monde mais aussi à moi-même que tout est possible avec de la volonté ! » Le quotidien allemand, qui rapporte cette information, annonce même que Martin Fenin (35 ans), lui-même ancien joueur de Bundesliga passé par l’Eintracht Francfort de 2008 à 2011, sera son adversaire.

La carrière de Pannewitz n’a pas été une réussite comme le raconte Bild. Considéré comme l’un des plus grands talents de son pays lorsqu’il est jeune, il fait face à des problèmes d’alcool et à un surpoids. Lorsqu’il signe en 2012 au VfL Wolfsburg, son contrat est rompu quelques mois après et on le surprend même à l’été 2013 en état d’ébriété et à moitié nu dans l’appartement d’un inconnu. De nouveaux problèmes d’alcool enterrent sa carrière de footballeur professionnel. En 2021, devenu à cette époque déménageur, il pèse près de 140 kilos. Il connaîtra par la suite du succès dans une émission télévisuelle et s’établit une notoriété sur les réseaux sociaux. Il serait par ailleurs entraîneur chez Delay Sports, club allemand de niveau régional.

