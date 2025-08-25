Un amateur sauve la vie d’un adversaire en plein match

Le héros du week-end.

Lors d’un match amateur dans la Sarthe samedi, un joueur de l’AS Requeil de 40 ans a fait un arrêt cardiaque en plein match, peu après le début de la seconde mi-temps. Heureusement pour lui, le gardien de but adverse d’Oisseau-le-Petit est parvenu à le réanimer.

⚽ Un footballeur miraculé sur un terrain, sauvé par le gardien adverse 🎙️ "C'est un devoir, un acte citoyen", explique avec humilité Samuel Fossey, gardien de but d’Oisseau-le-Petit et sapeur-pompier volontaire. pic.twitter.com/DaRMkvcanR — RMC (@RMCInfo) August 25, 2025

« C’est un acte citoyen »

Sapeur-pompier volontaire depuis 2013, Samuel Fossey est revenu en toute humilité sur son geste durant la rencontre amicale : « Je ne parlerai pas de héros, c’est un acte citoyen, un devoir, a-t-il déclaré. Mon regard était porté sur le ballon et puis j’entends mon coach interpeller l’arbitre pour un joueur à terre. J’ai rapidement compris qu’il s’agissait d’un malaise parce qu’il n’y avait pas eu de contact avec ce joueur. »

Un véritable miracle.

