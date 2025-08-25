S’abonner au mag
  • France
  • Football amateur

Un amateur sauve la vie d’un adversaire en plein match

TM
Un amateur sauve la vie d’un adversaire en plein match

Le héros du week-end.

Lors d’un match amateur dans la Sarthe samedi, un joueur de l’AS Requeil de 40 ans a fait un arrêt cardiaque en plein match, peu après le début de la seconde mi-temps. Heureusement pour lui, le gardien de but adverse d’Oisseau-le-Petit est parvenu à le réanimer.

« C’est un acte citoyen »

Sapeur-pompier volontaire depuis 2013, Samuel Fossey est revenu en toute humilité sur son geste durant la rencontre amicale : « Je ne parlerai pas de héros, c’est un acte citoyen, un devoir, a-t-il déclaré. Mon regard était porté sur le ballon et puis j’entends mon coach interpeller l’arbitre pour un joueur à terre. J’ai rapidement compris qu’il s’agissait d’un malaise parce qu’il n’y avait pas eu de contact avec ce joueur. »

Un véritable miracle.

Kylian Mbappé, partout, tout le temps

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine