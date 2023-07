Uli Hoeness : « Harry Kane a expliqué que sa décision était prise »

Kane agite la Bavière.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Tottenham, Harry Kane pourrait prendre un virage important dans sa carrière en rejoignant le Bayern Munich. Les rumeurs mercato font état d’intérêts réciproques depuis un moment déjà et, si Thomas Tuchel s’est refusé à tout commentaire, Uli Hoeness a été bien plus prolixe. « Il (Harry Kane, ndlr) a très clairement expliqué que sa décision était prise, a souligné le président d’honneur du FCB auprès de Sport1. Si cela ne bouge pas, il viendra. Tottenham devra s’incliner et Levy devra nous donner son prix. »

#Hoeness weiter über #Kane: „Er möchte international spielen. Tottenham ist da nicht tätig in der kommenden Saison – im Gegensatz zu unserem Klub. Er hat jetzt nochmal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen.“ #FCBayern — Maximilian Koch (@_kochmaximilian) July 15, 2023

Le dirigeant bavarois ne s’est pas arrêté là. Dans un entretien accordé à un journaliste d’Abendzeitung, il a assuré que Kane tenait à disputer une coupe d’Europe en 2023-24, ce qui ne sera pas possible avec les Spurs. « Tottenham ne sera pas là la saison prochaine, nous serons là », a insisté Hoeness. Avant d’ajouter : « Il a une autre chance de joindre un top club européen. »

Pas sûr que la direction du club londonien apprécie ces déclarations.

Le Bayern Munich fait le forcing pour Harry Kane