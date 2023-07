Harry Kane au Bayern ? La réponse de Thomas Tuchel

Bientôt du mouvement sur le marché des attaquants ?

Depuis plusieurs jours déjà, les médias d’outre-Rhin et d’outre-Manche font état d’un intérêt prononcé du Bayern Munich pour Harry Kane, auquel il reste un an de contrat avec Tottenham. Logiquement, la conférence de presse organisée en marge du camp d’entraînement de Tegernsee, ce samedi après-midi, a permis aux journalistes d’interroger Thomas Tuchel sur le sujet. « J’ai une réponse très ennuyeuse : je ne commente pas les joueurs qui ne sont pas avec nous », a tout de suite tempéré le technicien allemand, avant toutefois d’enchaîner : « C’est bien connu qu’on cherche un 9. Si on trouve quelqu’un qui s’intègre, alors on ira tous. Si nous ne trouvons personne, nous sommes satisfaits de notre équipe. Mais nous avons besoin de plus de patience. »

JETZT LIVE 🔴 Der Pressetalk mit Thomas #Tuchel zum Start ins Trainingslager am Tegernsee. 🎙#FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) July 15, 2023

L’ancien entraîneur du PSG a également profité de ce passage devant les médias pour faire le point sur la situation de Sadio Mané, dont l’aventure en Bavière ressemble pour le moment à un fiasco. « Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière, a constaté Tuchel. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. »

Mais il n’est pas dit que son club, lui, ait envie que le Sénégalais reste.

