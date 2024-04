Nouveau tournant dans l’affaire Platini-Blatter

Le jugement, ce n’est pas maintenant.

La saga judiciaire Michel Platini-Sepp Blatter, débutée en 2015, n’a toujours pas livré son verdict et cela ne devrait pas être pour tout de suite. Relaxé en première instance en juillet 2022, le Français a obtenu ce jeudi la récusation des juges de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF) de Bellinzone, comme le précise Le Monde. La raison : Olivier Thormann, président de la Chambre d’appel du TPF, est ciblé d’un manque de neutralité dans l’affaire, puisqu’il est également le magistrat qui avait initié, en 2015, la procédure pénale liée au paiement suspect de 2 millions de francs suisses (1,8 million d’euros à l’époque), dans l’affaire du « FIFAgate ».

Platini a donc demandé la récusation de la totalité de la Cour d’appel (juges et greffiers) du TPF. Son avocat, Me Dominic Nellen, s’est exprimé sur la décision : « Michel Platini prend acte avec satisfaction de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il attend également un acquittement clair en appel […] et il est heureux de constater que la Cour d’appel sera désormais composée de juges neutres, capables de porter un jugement neutre et critique sur le dossier. »

Malgré ce nouvel épisode judiciaire, aucune indication sur la date du procès en appel à venir n’a été précisée. D’après L’Équipe, il pourrait s’écouler dix ans, a minima, après l’éclatement de cette affaire, et la constitution d’une Cour d’appel extraordinaire.

D’ici là, l’UEFA sera de nouveau accessible.

Wilfried Singo, complètement chokbar