Tudor compare le niveau de la Ligue 1 à celui de la Serie A

La Ligue des Talents sous-estimés ?

Ancien joueur de la Juventus, passé par l’Udinese et le Hellas Vérone en tant qu’entraîneur, Igor Tudor connaît bien le championnat italien. Après quelques mois en France, le coach de l’OM est donc bien placé pour donner son avis sur le niveau de la Serie A et de la Ligue 1. Alors que le championnat français est régulièrement jugé inférieur aux quatre autres « grands championnats » européens, l’entraîneur croate a offert un point de vue différent dans un long entretien accordé à L’Équipe : « Ici, il y a le PSG, qui en Italie n’a pas d’équivalent, parce qu’il est au-dessus aujourd’hui de l’Inter ou de la Juve. Ensuite, tu as trois ou quatre équipes qui, au niveau de l’effectif, ont peut-être plus de qualités en Italie, comparées à leurs équivalents français. Mais de la 6e place à la dernière, c’est plus fort ici. » Plus que le niveau de ses têtes d’affiche, c’est donc la densité du championnat que Tudor souligne.

L’ancien international s’est forgé cet avis depuis son arrivée l’été dernier, lui qui ne suivait pas vraiment le championnat dans sa période de l’autre côté des Alpes. Une sous-médiatisation à l’étranger qui ne reflète pas l’intérêt du championnat selon lui : « En Italie, on regarde davantage l’Espagne et l’Angleterre. La France est moins considérée et c’est un tort. Parce que quand tu commences à la regarder vraiment, tu changes complètement d’avis. C’est un championnat passionnant, avec de beaux stades, des joueurs de talent, et si je devais le décrire, je dirais qu’il est super difficile. » Auteur d’une belle saison pour sa première expérience dans le championnat, Tudor n’a en revanche pas réussi à faire sortir l’OM de la phase de poules de la Ligue des champions dans un groupe pourtant abordable.

Certainement le symbole de ce qui manque encore au foot français pour être plus reconnu.

