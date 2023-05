Troyes rattrape Strasbourg par la manche

Troyes 1-1 Strasbourg

Buts : Lopes (73e) pour l’ESTAC // Diarra (27e) pour le RCSA

Expulsions : Gallon (58e) pour l’ESTAC // Djiku (71e) pour le RCSA

Enfin du spectacle, à Troyes !

Strasbourg avait l’occasion de valider son maintien, ce dimanche après-midi, face à une équipe troyenne condamnée. Le ticket pour la prochaine saison de Ligue 1 attendra, car le RCSA s’est pris les pieds dans le tapis au stade de l’Aube au terme d’un match assez fou (1-1). Les hostilités ont rapidement été lancées avec Diallo, qui n’a pas réussi à attraper le cadre alors qu’il avait fait le plus dur (2e) et après avoir contourné Gallon. Mais les Strasbourgeois ont montré énormément de ressources et ont logiquement été récompensés, lorsque Diarra a déclenché un missile lointain très tendu absolument imparable (1-1, 27e). De l’autre côté, les Troyens ont également eu des situations. Mais comme souvent cette saison, ils ont manqué de réalisme. A l’image d’Ugbo, malheureux sur un piqué (33e).

Après la pause, les Alsaciens sont revenus avec la volonté d’enfoncer le clou. Sur le côté droit, Diarra a par exemple catapulté un autre coup de canon sur la transversale (53e). Intenable, le jeune milieu a provoqué quelques instants plus tard l’expulsion de Gallon qui a touché le cuir avec les mains hors de sa surface (58e). À dix, l’ESTAC a lâché les chevaux et Dong a également poussé Djiku à l’exclusion à la suite d’un tacle en tant que dernier défenseur (71e). Sanction immédiate, dans la foulée : sur le coup franc, Lopes a parfaitement enroulé son tir et trouvé la lucarne de Sels (1-1, 73e). La fin de match a été décousue avec deux formations ayant des situations pour plier le match, mais personne n’en a profité.

Il va encore falloir patienter pour célébrer le maintien, à Strasbourg.

Troyes (3-4-3) : Gallon – Salmier (Bruus, 87e), Rami, Palmer-Brown – Baldé (Lis, 60e), Kouamé, Chavalerin, Conte – Lopes, Ugbo, Dong (Larouci, 87e) . Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Strasbourg (3-4-3) : Sels – Perrin (Nyamsi, 76e), Djiku, Le Marchand – Doukouré, Sissoko, Sanson, Guilbert – Diarra (Gameiro, 83e), Diallo, Bellegarde. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

