Pronostic Troyes Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg décroche la victoire du maintien à Troyes

Depuis sa large défaite du week-end dernier à Rennes (4-0), Troyes est officiellement relégué en Ligue 2. Le club troyen a effectué des choix surprenants tout au long de la saison. En effet, en conflit avec plusieurs de ses joueurs en début de saison, Bruno Irles avait été maintenu à son poste, avant d’être licencié quelques mois plus tard, alors que l’ESTAC n’était pas dans la zone de relégation. Pendant la coupure imposée par le Mondial, le club troyen a misé sur un entraîneur inconnu en France, l’Australien Kisnorbo. Ce dernier n’a jamais réussi à imposer sa patte dans l’Aube et a vécu un calvaire lors de cette seconde partie de saison avec une seule victoire obtenue, lors du match aller à la Meinau. La formation troyenne reste sur 18 journées de championnat sans le moindre succès et a donc logiquement été reléguée.

En face, Strasbourg fait partie des formations qui luttent pour ne pas descendre. Actuellement, les Alsaciens occupent la 14e place avec seulement 5 points d’avance sur Nantes, 1er relégable. En s’imposant ce dimanche dans l’Aube, le Racing ferait un grand pas vers le maintien, ou l’obtiendrait. Cet objectif semble tout à fait atteignable, car Strasbourg est sur une excellente dynamique. En effet, le club alsacien a remporté 4 des 5 derniers matchs qu’il a disputés. Le week-end dernier, les Strasbourgeois sont parfaitement rentrés dans leur rencontre face à Nice en ouvrant le score par l’inévitable Diallo. Le Sénégalais a ensuite alourdi la marque en seconde période sur penalty (score final 2-0). Intenable dans ce sprint final, l’attaquant alsacien a porté son total à 20 réalisations. Sur leur lancée, les hommes de Frédéric Antonetti devraient prendre le dessus sur une équipe troyenne incapable de gagner un match en 2023.

Rennes se balade, Troyes relégué en Ligue 2