Meilleur gardien du championnat, Brice Samba succède à Donnarumma

Il les a chicotés.

Sans surprise, Brice Samba a vu sa magnifique saison dans les cages du RC Lens récompensée par le Trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1. Le portier lensois a réalisé 15 clean sheets en 37 journées, pour seulement 28 buts concédés. Le PSG avait dominé cette catégorie lors des deux années qui ont précédé, grâce à Keylor Navas (2021) et Gigio Donnarumma (2022). Pas de doublé pour l’Italien, et pas de première pour Lucas Chevalier (LOSC), Pau Lopez (OM) et Anthony Lopes (OL).

Rémy Vercoutre avait prévenu : « Les dés sont pipés ! »

Franck Haise évasif sur son avenir