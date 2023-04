Trois candidats restent en course pour succéder à Florence Hardouin à la FFF

« À la fin il n’en restera qu’UN ».

Depuis le licenciement de Florence Hardouin, le 21 février dernier, la fédération française de football a lancé un processus de recrutement pour son ou sa futur(e) directeur(rice) général(e). Pour cela, la FFF a fait appel au cabinet de chasseur de tête Spencer & Stewart, qui aurait selon les informations de RMC Sport, retenu trois profils. La première serait, Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles est issue de la même promotion à l’ENA qu’Emmanuel Macron. Elle serait la seule femme retenue parmi les finalistes et son profil serait très apprécié en interne. Jean-François Vilotte, avocat et ancien directeur général de la Fédération Française de Tennis, actuellement arbitre du tribunal arbitral du sport, serait également dans la liste. Enfin, Erwan Le Prévost, directeur des relations institutionnelles de la FFF, serait le seul candidat interne à l’instance. Par ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem aurait également été auditionnée, tout comme François Morinière, ancien DG du groupe L’Équipe. Un temps proposé en interne, le profil de Vincent Ponsot, directeur du football de l’OL n’aurait finalement pas été retenu. RMC Sport ajoute, que Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+ et DG de PMU a également été auditionné.

Les trois derniers finalistes devraient être auditionnés ce mercredi 19 avril par un groupe de travail constitué de Vincent Labrune, Vincent Nolorgues, Jean-Michel Aulas, Pascal Parent et Laura Georges. Chacun aura 45 minutes pour tenter de convaincre. Philippe Diallo, qui aimerait que son nouveau ou sa nouvelle DG soit opérationnel(le) dès le début du mois de mai, aura le dernier mot dans le choix final.

Bon courage à tous, vraiment.

