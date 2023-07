Toulouse a trouvé son numéro 9

Magrifique.

Délaissé par un bon nombre de ses cadres à la fin de la saison, Toulouse a trouvé la parade pour se refaire une santé. Et c’est du côté de la Ligue 2 que les Violets ont déniché leur nouvel attaquant. Formé à Angers puis meilleur buteur du SC Bastia la saison dernière avec 13 buts, Frank Magri a signé pour trois saisons chez le dernier vainqueur de la Coupe de France. Un pari qui n’est pas vraiment osé puisque l’attaquant était pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n’ont pas su mettre la main dessus plus tôt. À seulement 23 ans, le natif d’Agen disputera la Ligue Europa pour la première fois de sa carrière avec le Téfécé, qualifié après de longues discussions autour du propriétaire du club, RedBird Capital, également celui du Milan AC.

Bienvenue dans notre Ville rose @magri_10 ! Mais avant ça, bon stage en 🇦🇹 avec tes nouveaux coéquipiers 💪😈#Mercato ✍️ pic.twitter.com/uyILUp7LZO — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 21, 2023

Les jaloux vont magrir.

