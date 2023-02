Tottenham signe un partenariat avec la Formule 1

Spoiler : il n’est pas question que Harry Kane soit au départ de la prochaine saison de F1.

Tottenham a annoncé ce mardi sur son compte Twitter avoir conclu un accord pour un partenariat de quinze ans avec la Formule 1. Celui-ci doit permettre la création d’un nouveau programme d’académie de pilotes afin d’élargir le vivier de talents dans le sport automobile. Par ailleurs, une piste de karting doit être construite sous la tribune Sud du Tottenham Hotspur Stadium. Il s’agira de la plus longue piste intérieure de la ville de Londres et la seule de ce genre en Europe. Elle pourrait potentiellement accueillir les futures courses du championnat de karting. De quoi nous rappeler la glorieuse époque de la Superleague Formula (ou pas).

Tottenham Hotspur is delighted to announce a 15-year strategic partnership with @F1 that will bring a brand-new motorsport experience to London.

The world’s first in-stadium karting facility and London’s longest indoor electric go kart track will open in Autumn 2023. ⤵️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 28, 2023