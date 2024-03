Thierry Henry : « Rien n’est acquis pour personne »

Thierry Henry n’a pas encore sa liste en tête.

Interrogé sur les Jeux olympiques en conférence de presse avant la rencontre amicale opposant l’équipe de France U23 aux États-Unis, le sélectionneur des Bleues s’est d’ailleurs montré assez clair : « Il y a ce qu’ils vont faire avec leurs clubs, et comment ils vont terminer la saison. Rien n’est acquis pour personne, il va falloir qu’ils montrent ce qu’il y a à montrer ce lundi soir. Ça passe par là… On va regarder leurs matchs en club, bien sûr, on va essayer de voir tout le monde. »

Pareil pour le brassard de leader, que l’ancien attaquant ne sait pas s’il laissera sur le biceps de Lucas Chevalier à moyen ou long terme : « Il a un potentiel, mais cela dépendra de qui va venir et de qui ne viendra pas aux Jeux olympiques. Demain, c’est Manu Koné qui sera capitaine. Lucas ne jouera pas, je vous ai dit que je n’étais pas là pour tuer les gens : on verra qui joue et ce qu’on peut faire, on n’est pas là pour rendre les joueurs blessés ou malades à leurs clubs. Il faut faire avec ça. »

À propos du gardien, l’entraîneur sait se montrer plus prolixe.

