Thierry Henry évoque l’équipe de France féminine et ses expériences de coach

Le Thierry Henry consultant a pour le moment pris le dessus, mais le Thierry Henry entraîneur refera-t-il surface un jour ?

Dans les colonnes du Los Angeles Times, Riton a évoqué sa carrière de coach, notamment son expérience difficile à l’AS Monaco : « Je ne peux qu’être reconnaissant pour ce que Monaco a fait pour moi. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles cela n’a pas fonctionné, y compris moi », pose-t-il. Annoncé il y a quelques semaines pour reprendre l’équipe de France féminine après le départ de Corinne Diacre, Henry n’a pas donné suite, ne se sentant pas légitime : « Aurais-je pu apprendre à ce poste ? Oui. Mais cela n’aurait été juste pour personne. »

Avant cela, il y avait eu le banc de l’Impact Montréal, qu’il a quitté après moins d’un an et demi pour revenir près de sa famille [« Ne pas voir mes enfants était impossible. (…) Je suis parti. J’aime le football, j’aime la compétition plus que tout ! Mais non. Je n’ai pas vu ma famille pendant un an. Je devais y retourner. C’est aussi simple que ça. Je n’ai pas honte de ça »] et la Belgique, où il a fait partie du staff de la sélection : « Roberto Martínez, j’aurai toujours un respect fou pour lui. Il m’a donné un coup de main alors qu’il n’avait pas besoin de le faire. Je n’avais aucun lien avec lui. Pourtant, il est le seul à m’avoir donné l’opportunité d’être entraîneur. »

Et d’affronter l’équipe de France en demi-finales de Coupe du monde, aussi.

