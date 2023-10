Thiago Silva flou sur la suite de sa carrière

Dix matchs disputés en dix journées de Premier League, pas une seule minute loupée en championnat…

C’est dire si Thiago Silva fait toujours figure de patron défensif chez les Blues. Sauf que l’arrière central approche la quarantaine, lui qui a soufflé sa 39e bougie en septembre 2023. Alors forcément, des questions concernant la suite du chemin se posent. « La fin de ma carrière approche, ce n’est pas une chose simple. Je dois réfléchir si j’arrête ou si je continue, où je vais aller… Il y a la famille, j’ai deux fils qui jouent à Chelsea », a ainsi indiqué le Brésilien, pour Sky Italia.

Et de poursuivre : « Pour l’instant, j’apprécie de jouer et je profite au maximum de ma dernière année de contrat à Chelsea. Je suis très heureux et fier de mon parcours, de ce que je fais désormais à 39 ans. Toute ma vie, je me suis préparé à tirer le meilleur parti de mon travail. Le football est ma passion et une fois la retraite arrivée, je continuerai sûrement dans ce monde. Comment ? Je ne sais pas encore… »

Tout dépendra des envies des enfants, assurément.

