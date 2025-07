Théo Hernandez s'en prend aux dirigeants de l'AC Milan

Entre les valeurs et l’estime de soi, il n’y a qu’un gros chèque.

Tout juste transféré à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Théo Hernandez s’en est pris aux dirigeants de l’AC Milan, son ancien club. Dans un communiqué, le latéral français a ainsi fait état de sa tristesse, quant à ce départ visiblement forcé : « La décision de partir n’a pas été facile. J’ai toujours su où je voulais être, et Milan a toujours été ma priorité. Mais tout ne dépend pas d’une seule personne. La direction prise par le club et certains choix récents ne reflètent ni les valeurs et ni l’ambition qui m’ont fait venir ici. »

Hernandez a rejoint Al-Hilal contre 26 millions d’euros et quitte donc l’Europe pour la première fois à 27 ans. Tout cela à un an de la Coupe du monde américaine.

C’est dur, la vie de riche.

