Ten Hag : « Nous ne méritions pas de perdre »

Looking for Erik.

Achevé par le Bayern Munich (0-1), Manchester United n’ira pas plus loin en Europe cette saison. De passage au micro de TNT, Erik Ten Hag, avant d’aborder la suite de la saison des Red Devils, est revenu sur cette qualification qui a échappé aux siens ce mardi soir : « Nous ne l’avons pas perdue aujourd’hui, c’est clair. Nous avons réalisé de bonnes performances, mais nous avons commis quelques erreurs individuelles. Ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui, la performance a été très bonne. Nous ne méritions pas de perdre, mais nous avons perdu le match. »

Le technicien mancunien avance même quelques arguments pour expliquer cette déroute : « Vous avez besoin d’énergie lorsque le match avance et, en particulier aux postes d’attaquants, les options (sur le banc, NDLR) étaient limitées. » Le Néerlandais tire ensuite le bilan des six matchs de C1 livrés par ses ouailles cette saison : « Je ne regrette pas cette campagne. Nous voulons participer à la Ligue des champions, l’objectif a toujours été de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais nous devons en tirer les leçons et admettre que nous avons pratiqué un bon football. Nous voulons retrouver la Ligue des champions et nous devons donc nous qualifier à nouveau. »

Si c’est pour faire la même chose, pas certain que ce soit utile.

Le Bayern éjecte Manchester United hors d'Europe