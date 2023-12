Surprise : le Real Madrid voudrait revenir à la charge dès janvier pour Kylian Mbappé

C’est reparti pour un tour !

Il fallait s’y attendre, puisque Kylian Mbappé aura officiellement le droit dès le 1er janvier de discuter avec le club de son choix, et ça n’a pas manqué : les rumeurs sur l’arrivée du Bondynois au Real Madrid sont de retour. Les bûches de Noël à peine digérées et la nouvelle année même pas encore célébrée, le feuilleton est déjà reparti : cette fois, c’est le média anglais The Athletic qui remet une pièce dans la machine, expliquant que le club madrilène va poser une deadline au Français pour faire un choix. Ainsi, l’attaquant aurait jusqu’au 15 janvier prochain pour décider s’il rejoint le Real en fin de saison ou non.

🚨 "Me cuentan que KYLIAN MBAPPÉ NO va a RENOVAR con el PSG". 😱 "Está MÁS CERCA del REAL MADRID que hace 6 MESES". OJOOOO a lo que revela @Francisco_Buyo en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/bBEGVORk9W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2023

Toujours selon la même source, qui confirme donc les informations sorties mi-décembre par la presse espagnole, Florentino Perez aurait un contact régulier directement avec le joueur. En posant un ultimatum au principal intéressé, Madrid souhaiterait également éviter que la situation lui échappe comme cela avait été le cas, lorsque Mbappé semblait parti pour signer en Espagne avant de prolonger finalement au PSG. Autre information à prendre avec des pincettes : El Chiringuito, friand de ce feuilleton, a indiqué ce jeudi que le joueur ne renouvellera pas son contrat à Paris…

On va s’amuser en janvier.

Et si le Real s'offrait Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé ?