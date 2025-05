Sur quelles chaînes suivre la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter ?

The champioooooooonnnnssss.

Le barrage de la ligue Hein, c’est cool, mais l’affiche de la semaine arrive ce samedi 31 mai, à 21 heures. Le PSG et l’Inter doivent conclure la saison (sans compter la Coupe du monde des clubs) à l’occasion de la finale de la Ligue des champions, qui se tiendra à l’Allianz Arena de Munich.

Deux diffuseurs pour la finale de la Ligue des champions

Après avoir raflé la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions, les hommes de Luis Enrique rêvent d’un quadruplé inédit, et d’un trophée que le club chasse depuis l’ère QSI, sans succès. En face, l’Inter Milan débarque avec ses guerriers d’expérience et une revanche à prendre après la finale perdue il y a deux ans contre Manchester City. Une équipe qui n’a été menée qu’1% du temps en Ligue des champions cette saison (soit environ 370 secondes), et qui a sorti le Bayern et le Barça sur sa route. Bref, un morceau de choix.

Pour atteindre l'inaccessible étoile. 🌟 Rendez-vous le 31 mai à 21H00 sur CANAL+#UCLFinal pic.twitter.com/rzl2uAJnnS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 23, 2025

Pour ceux qui ne veulent pas louper la rencontre comme Arthur Fils et qui n’ont pas pu débourser 3 000 euros pour se rendre à Munich, il y aura l’embarras du choix pour suivre la rencontre, qui sera diffusée sur Canal+ et M6, qui a décroché le gros lot et où sera Antoine Kombouaré dans le costume du consultant.

Pour les Parisiens, So Foot organise une soirée évènement dans trois lieux différents. Et sur votre très cher sofoot.com, retrouvez un live de la journée la plus longue (pour les fans du PSG, en tout cas) à partir de 10 heures, avant le début du traditionnel direct de la rencontre à partir de 20 heures.

Soirée 1 : COMPLET ✅ Soirée 2 : COMPLET ✅ Alors on a trouvé et organisé une 3ème soirée LDC ! ➡️https://t.co/8a7asLHX2G pic.twitter.com/7bwFLfRIMZ — SO FOOT (@sofoot) May 28, 2025

