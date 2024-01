Suivez So Foot sur Instagram

So Foot est de retour sur Instagram. Après une courte absence suite à l’arrivée de Dégaine by So Foot, on fait notre retour sur la plateforme de Meta.

Retrouvez-nous désormais sur la page @sofoot qui était auparavant consacrée à la mise en avant des produits de notre boutique So Collection.

Au menu ? C’est simple : on parlera de foot et de So Foot sous toutes ses formes, au travers de photos, d’informations, de vidéos d’actualités et de contenus qui viendront nourrir votre culture foot. On y relaiera également des liens vers nos articles gratuits sur le web, nos sorties de magazines, nos meilleures offres d’abonnements et, toujours, les bons plans de notre boutique en ligne.

On vous attend ! À tout de suite !

