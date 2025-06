Stéphane Guy obtient gain de cause : son licenciement de Canal+ était abusif

Cool Guy.

Stéphane Guy, journaliste et commentateur phare du football sur Canal+ pendant plus de 20 ans, a obtenu l’annulation de son licenciement par la Cour d’appel de Paris, près de cinq ans après les faits. Son éviction, en décembre 2020, avait fait grand bruit : Guy avait été remercié par la chaîne cryptée pour avoir exprimé à l’antenne un message de soutien à son collègue Sébastien Thoen, humoriste licencié après avoir participé à une parodie d’une émission de CNews, autre chaîne du groupe Canal+.

À la mi-temps d’un match Montpellier-PSG, Guy avait salué Thoen et cité Coluche, rappelant l’importance de l’esprit critique et de l’humour dans les médias.

700 000 euros de rappels de salaires et indemnités

La direction de Canal+ avait alors justifié ce licenciement en arguant que Guy utilisait l’antenne à des fins personnelles, ce qui lui avait déjà été reproché auparavant. Malgré le soutien de nombreux collègues et une manifestation symbolique de la rédaction des sports, la chaîne était restée ferme sur sa décision.

Le conseil de prud’hommes de Paris avait déjà jugé en 2022 que son licenciement était abusif et qu’aucune faute n’avait été commise. Désormais, « la Cour d’appel Paris par son arrêt du 25 juin 2025 a réaffirmé la sacralité du droit à la liberté d’expression et reconnu que Stéphane Guy n’en avait pas abusé. Elle a par ailleurs condamné Canal+ à lui verser un montant total d’un peu plus de 700 000 euros en termes de rappel de salaires notamment. Stéphane Guy est satisfait que justice lui ait été rendue et tient à saluer toutes les personnes qui ont partagé cette grande épreuve et celles qui lui ont manifesté leur soutien. » a déclaré maître Khatchikian à L’Équipe.

Le groupe Canal+ n’a pas souhaité commenté.

