Sonny Anderson officiellement présenté à Lyon où il a « la liberté totale d’intervenir »

Sonny Anderson et Jean-Michel Aulas étaient en conférence de presse ce jeudi pour officialiser le retour au club de l’ancien attaquant brésilien (1999-2003) et préciser son futur rôle de conseiller sportif : « Il n’y a pas d’ambiguïté. Chacun a ses missions. Celle de Sonny est plus transversale et il peut s’attaquer à tous les sujets qu’il estime être des freins vers le retour au très haut niveau, a lancé le président Aulas. Sonny a le droit de s’approprier tous les thèmes. On est là pour revenir au plus haut niveau. » De son côté Anderson s’est montré très souriant et heureux de revenir dans le club rhodanien. « Je suis heureux, la plupart des gens savent l’amour que j’ai pour ce club depuis le 18 juin 1999. À 52 ans, je réalise un rêve de revenir à la maison. Mais surtout être de retour avec un tel outil de travail, des personnalités pour gagner ».

🗨 Sonny Anderson, nouveau conseiller d’OL Groupe : "Je suis très heureux. J'ai de l'amour pour ce club, cette ville. Je réalise un rêve de revenir à la maison. Il y a un tel outil de travail et des personnalités pour gagner. Les choses sont claires entre Laurent Blanc et moi." pic.twitter.com/US2gvN8Muh — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2023

Dès la fin de la conférence de presse, le nouveau conseiller sportif était déjà bien dans son rôle en adressant ce message à la presse : « laissez Laurent Blanc tranquille, posez lui une ou deux questions à mon sujet mais parlez surtout de foot et du match qui arrive ». Ce match qui arrive c’est un déplacement à Angers, auquel le nouveau conseiller sportif n’assistera pas. « Je suis au derby Real Madrid – Atletico samedi, je ne pourrai pas être là ». Un choix qui fait déjà grincer des dents chez les supporters lyonnais.