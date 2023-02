Sonia Bompastor soutient elle aussi Wendie Renard

En hommage à Éric Zemmour, Corinne va bientôt vouloir changer son prénom.

Depuis que Wendie Renard a annoncé ce vendredi se retirer momentanément de l’équipe de France, une vague de soutien et de prises de position la suit comme son ombre. Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Perle Morroni et Griedge Mbock ont en effet toutes décidées de faire comme leur capitaine. Ce dimanche, c’est Sonia Bompastor, l’entraîneure de Renard à l’OL, qui a emboîté le pas à sa joueuse : « Je soutiens la décision de Wendie. C’est une position très dure sur le plan affectif, à quelques mois d’un Mondial et avant Paris 2024. Il lui a fallu énormément de courage pour aller au bout de ses idées quand on connaît son amour très fort pour le maillot de l’équipe de France », s’est exprimée la technicienne en conférence de presse, en marge de la réception de Bordeaux.

« Le foot féminin a pris l’habitude de faire les gros titres pour de mauvaises raisons et c’est regrettable. On ne doit pas en arriver là. On doit être en capacité à tous les niveaux, que ce soit à la Fédération ou en club, d’être à l’écoute, de montrer que les joueuses ont la possibilité de s’exprimer et de trouver des solutions. Des sonnettes d’alarme ont déjà été tirées », a conclu Bompastor.

Très bonne ambiance autour des équipes de France.