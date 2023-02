Noël Le Graët plus que jamais au bord de la démission

Noël est fini, on enlève les boules et les guirlandes, on jette les sapins.

Comme indiqué par L’Équipe, Noël Le Graët devrait démissionner ce mardi, lors du prochain comité exécutif organisé par la Fédération française de football. Mis à pied depuis le 11 janvier et embourbé dans une affaire de double harcèlement, le probable futur ex-manitou de la 3F est pressé par son cercle proche de partir pour de bon, dans le sillage de Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris Île-de-France, démissionnaire ce jeudi.

En effet, selon RMC Sport, plusieurs présidents de districts ont écrit une lettre ouverte (et très explicite) à NLG : « Face à la situation actuelle, extrêmement délicate, nous espérons une décision personnelle salutaire et empreinte de sagesse. Elle conduirait à rasséréner une ambiance générale critique, et à trouver une issue digne de votre capacité à privilégier l’intérêt supérieur du football français », peut-on notamment y lire. Il lui est même demandé de démissionner avant la réunion du Comex, mais Le Graët, dans un dernier éclair « altruiste », envisagerait d’entraîner dans sa chute plusieurs autres hauts placés de la FFF.

Qui veut de la patate chaude ?