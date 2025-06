Six anciens joueurs de Séville mis en cause dans une affaire d’arnaque aux NFT

Ça faisait bien longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de NFT.

Six anciens joueurs du Séville FC, Papu Gómez, Lucas Ocampos, Iván Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno et Javier Saviola, sont cités dans une plainte pour une vaste arnaque aux NFT et cryptomonnaies, selon El Periodico. Des millions d’euros envolés, des investisseurs floués et des footballeurs qui auraient mis leur notoriété au service d’un projet crypto douteux.

Derrière cette embrouille à plus de trois millions d’euros, on retrouve l’entreprise espagnole Shirtum Europa, S.L.U., qui vendait des NFT de joueurs estampillés « stars internationales », le tout à des prix flirtant avec les 450 euros pièce. Dans le viseur : quatre businessmen accusés de détournement de fonds et escroquerie. Les joueurs, eux, sont soupçonnés d’avoir prêté leur image pour booster le projet.

Un scandale de plus pour Papu Gómez

Selon la plainte déposée mi-mai, l’application promise pour valoriser ces NFT n’a jamais vu le jour. Pire : certains NFT n’auraient même jamais existé, mais ont été vendus malgré tout. Et quand les questions ont commencé à fuser, l’équipe de Shirtum aurait dégainé l’excuse du piratage informatique avant de disparaître avec la caisse.

Mention spéciale à Papu Gómez, qui s’était autoproclamé « cofondateur » de l’entreprise sur ses réseaux. Déjà sous le coup d’une suspension de deux ans pour un contrôle antidopage positif post-Mondial 2022, le champion du monde argentin ajoute donc une ligne embarrassante à son CV. Comme lui, les cinq autres ex-Sévillans auraient participé à la promotion du projet via leurs réseaux, entre deux photos d’entraînement et un post nostalgique du titre de la Ligue Europa.

Histoire de bien camoufler la chose.

