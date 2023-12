Sergio Rico raconte ses souvenirs de l’hôpital

Pas les souvenirs les plus heureux qui soient.

Victime d’un grave accident de cheval au printemps dernier, Sergio Rico continue sa convalescence. S’il ne sait pas encore si et quand il pourra rejouer au football, le gardien espagnol continue d’évoquer cette période difficile pour lui. Dans un entretien pour DAZN, il raconte ses deux souvenirs de son hospitalisation, à commencer par un rêve quelque peu prémonitoire. « Je ne me souviens que d’un seul rêve. Il y avait deux rues, j’allais dans une direction et je voyais mon père (décédé depuis plusieurs années, NDLR) dans l’autre. Je l’appelais « papa, papa », mais il ne me répondait pas, décrit-il. J’en ai parlé avec des amis psychologues et ils m’ont dit que ce n’était pas encore mon heure. »

L’ancien sévillan relate également un échange qu’il a eu avec Sergio Ramos, un joueur dont il est proche depuis de longues années. « J’ai contacté Sergio par FaceTime et j’ai commencé à lui raconter que j’étais allé au supermarché le matin-même et que j’avais rencontré ses parents. Sergio pensait : « Qu’est-ce qu’il raconte ? » Je lui disais alors : « Bon, peut-être pas, ne fais pas trop attention à moi », se marre-t-il encore. Mais à aucun moment le pauvre ne m’a dit : « Sergio, mais tu es à l’hôpital » ».

Rêver plus grand.

