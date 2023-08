Seko Fofana : « Je ne suis pas en pré-retraite »

Seko Fofana persiste et signe.

Après avoir quitté le RC Lens, pourtant qualifié pour la prochaine Ligue des champions et un an après sa prolongation en grandes pompes, Seko Fofana s’est expliqué dans les colonnes de l’Equipe. Et le milieu de terrain d’AL-Nassr ne regrette absolument pas son choix, au contraire, il affirme être un visionnaire : « On m’a parlé du projet du club, du développement du Championnat. Et de la même manière qu’il y a trois ans quand j’avais choisi Lens, mon instinct me disait que c’était le bon choix, j’ai tranché. Comme il y a trois ans, certains ne le comprendront pas. Et je l’accepte. »

Si la comparaison ravira sans doute les supporters du RC Lens, le joueur de 28 ans affirme qu’il n’a pas dit adieu à l’Europe pour autant : « Dans deux, trois, quatre ans, j’aurai toujours le niveau pour évoluer en Ligue des champions, pense-t-il. Je suis très exigeant avec moi-même. Les gens pensent peut-être que je vais régresser ou ne plus progresser ici, mais pas du tout. Je ne suis pas en pré-retraite ». S’il admet être parti aussi pour l’argent, l’ancien capitaine du RC Lens a aussi voulu conserver un lien avec les Sang & Or en entrant dans le capitale du club.

Offrir une nouvelle épopée à Bollaert aurait sans doute plus marqué les esprits.