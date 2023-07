Sandrine Soubeyrand nommée chevalier de la Légion d’honneur

Déjà une distinction pour l’équipe de France féminine.

Une ancienne Bleue mise à l’honneur à quelques jours du début de la Coupe du monde 2023. Internationale à 198 reprises, Sandrine Soubeyrand a été faite chevalier de la Légion d’honneur en ce vendredi 14 juillet. Recordwoman du nombre de sélections en équipe de France, celle qui est à la tête de l’équipe féminine du Paris FC des 358 personnes, dont dix sur proposition du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, décorées cette année. À ses côtés, on retrouve notamment Charles Biétry, ancien président du Paris Saint-Germain. Trente ans après avoir été fait chevalier, l’ancien journaliste de 79 ans, touché par la maladie de Charcot, a été élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur.

Une belle récompense.

