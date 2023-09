Samuel Umtiti : « Il faut être “chien” parfois »

Ouaf ouaf !

Titulaire pour la première fois avec le LOSC samedi, Samuel Umtiti a disputé l’intégralité de la rencontre face au Stade rennais (2-2). Un signal encourageant pour le défenseur, qui a connu des pépins physiques dès son arrivée à Lille. Associé au jeune Leny Yoro (17 ans) dans l’axe, le champion du monde 2018 a évoqué sa mission chez les Dogues dans les colonnes de L’Équipe. « Je me suis vite rendu compte que cette équipe manquait un peu de leadership, de calme aussi. Certains en manquent dans les situations compliquées. J’ai ce rôle à apporter », explique-t-il.

L’ancien joueur du Barça, qui sort d’une belle saison à Lecce, a cependant tenu à rappeler qu’il n’allait pas tout changer tout seul : « Je ne suis pas le Bon Dieu. On doit tous écouter, moi ou Leny quand il parle sur le terrain. Je lui ai dit qu’on s’en fout de l’âge. Il doit prendre la parole aussi, car de derrière on voit tout. Cette équipe a besoin de prendre en maturité. Ça se passait l’an passé aussi ces erreurs. Je dois apporter mon petit plus pour que l’équipe comprenne que pour gagner des matchs, il faut être “chien” parfois. »

