Samet Akaydin et le crachat de la discorde

Pris en flagrant délit, ou malheureux hasard ?

Après la victoire de Fenerbahce contre Trabzonspor ce jeudi, lors d’un match comptant pour la 34e journée du championnat turc, les visiteurs ont crié au scandale. En cause ? Un crachat de Samet Akaydin qui aurait volontairement visé Mahmoud Hassan Trezeguet, photo à l’appui.

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR! Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023

Sauf que l’image n’est pas si parlante et que le défenseur a nié avoir ciblé l’attaquant, lequel était au sol pour célébrer son but inscrit sur penalty. « Je condamne ces allégations immorales. Je renvoie à Dieu ceux qui tentent de ternir la compétition et l’humanité dans le football avec de telles calomnies », a ainsi écrit, sur Twitter, l’ancien d’Adana Demirspor.

Qui oserait envoyer un mollard sur un Roi, sérieusement ?

