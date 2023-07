Samba prolonge la danse jusque 2028

Sabrer le champagne.

Non ce n’est pas un énième opus de la saga Star Wars qui est tourné à Lens ni un concours de sabre laser sur le place centrale de la ville qui se prépare. C’est une prolongation du portier artésien, Brice Samba, jusqu’en 2028 qui vient d’être annoncée par le récent dauphin du PSG en Ligue 1. Et quoi de mieux qu’un film qui parle à toutes les générations pour annoncer la nouvelle. Le fameux générique glissant de bas en haut de la saga Star Wars a été détourné à la manière nordiste. « Yopenda », « Luke Sekowalker » et « Obi-Wan Kenobrice » se partagent les rôles principaux mais seul Brice Samba sera de la partie puisque Openda et Fofana s’en sont allés.

Décisif l’an passé, l’international français est devenu le chouchou des supporters et devra garder précieusement la cage des Sang et Or la saison prochaine, en Ligue 1 et en Ligue des champions. Il aura encore l’occasion de trouver Frankowski sur l’aile droite, qui vient de prolonger son bail avec le club en début d’après-midi.

Que la frite soit avec toi.

Przemysław Frankowski lensois jusque 2028