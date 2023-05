Sakho : « Mes vrais amis, je les compte sur les doigts d’une main »

Pourtant, un certain soir de novembre 2013, il s’est fait plus de 80 000 amis d’un coup.

Alors que le MHSC se déplace à Nantes ce samedi, Mamadou Sakho ne devrait pas être titulaire, comme souvent ces dernières semaines. Dans une interview publiée par Le Parisien, l’ancien de Liverpool s’est confié sur les à-côtés d’une carrière de footballeur, et a insisté sur l’importance d’un bon entourage. « Je dis toujours aux jeunes de faire attention à leur entourage et d’essayer de n’avoir que des gens sains. Il vaut mieux des gens qui te disent à 18 ans : “Investis ton argent dans l’immobilier”, que : “Viens, on part tous en vacances à Ibiza.” J’ai joué avec des gars qui, en fin de carrière, n’avaient plus le même train de vie qu’au début, car ils avaient beaucoup dépensé », a-t-il expliqué.

L’international (29 sélections) a aussi témoigné de la différence de traitement de la part de certains membres de son entourage selon son succès : « À mes débuts, je me souviens que je pouvais donner 50 invitations par match du PSG au Parc des Princes. Pareil ensuite pour les Bleus au Stade de France. Et beaucoup venaient aussi me voir à Liverpool. Il y a eu ensuite moins de sollicitations quand j’étais à Crystal Palace. Aujourd’hui, à Montpellier, il y en a très peu qui prennent un train pour venir me voir. » Ce qui lui fait dire que ses « vrais amis, (il) les compte sur les doigts d’une seule main ».

En plus, trois heures de train depuis Paris pour Montpellier, ce n’est pas si long.

