Saïd Benrahma à Lyon, « un choix du cœur »

Il n’a jamais joué pour Lyon et n’y est pas né, mais c’est pourtant l’amour de la ville qui l’aurait attiré.

Recruté à West Ham après de nombreuses péripéties, Saïd Benrahma est un homme heureux. L’Algérien a d’ailleurs tenu à le faire savoir en conférence de presse, où il a expliqué sa décision : « Lyon est un grand club. Quand on t’appelle, tu ne peux pas refuser. J’ai parlé avec David Friio et avec le coach, ils m’ont séduit. C’est ce qui a fait que j’ai opté pour Lyon, c’était le projet qu’il me fallait. J’avais d’autres propositions, mais j’ai vraiment fait un choix du cœur. Là où je pense que je vais m’épanouir, et prendre du plaisir. »

Et le renfort rhodanien, également ancien joueur de Metz, de continuer : « J’avais un goût amer qu’en France, ça n’ait pas marché plus que cela. J’ai dû partir à l’étranger, ça a marché et je veux montrer que je peux réussir en France. J’ai grandi en France, j’y ai passé beaucoup d’années et j’ai besoin de ça. La Ligue 1, je l’ai suivie depuis petit, donc j’ai envie d’y réussir. Je reçois beaucoup de beaux messages sur Instagram qui font plaisir, ça me donne envie d’être sur le terrain et de mouiller le maillot. »

Qui se souvient de cette merveille, au fait ?

<iframe loading="lazy" title="La frappe parfaite de Saïd Benrahma !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/br-ogw0rF8c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

