Rudi Garcia calme le jeu sur la situation de Victor Osimhen

La victoire rend tout le monde heureux.

Grâce à sa victoire contre l’Udinese (4-1) mercredi, Naples remonte à la cinquième place de Serie A et oublie presque ses tourments des derniers jours. Dans l’œil du cyclone après des moqueries de son propre club sur les réseaux sociaux, Victor Osimhen a montré sa force de caractère en retrouvant le chemin des filets à la suite d’un joli enchaînement. Malgré une célébration très sobre et une sortie sans grandes accolades avec Rudi Garcia, l’entraîneur français s’est voulu rassurant à propos de l’avant-centre : « Victor est investi à 100%. »

Satisfait de la prestation de son équipe, après une défaite et deux nuls en championnat, il a surtout voulu insister sur ses « très bons rapports » avec le Nigérian. Lors de la rencontre de dimanche contre Bologne (0-0), ce dernier avait raté un penalty et était passé de héros à zéro dans le club napolitain. « Sur le point sportif et sur d’autres plans, notamment sur TikTok, il y a eu beaucoup de choses à gérer ces derniers jours, a souri Rudi Garcia. Mais je peux vous assurer que Victor aime ce maillot. » Déstabilisé par les résultats en demi-teinte, l’ancien entraîneur du LOSC a annoncé avoir les « épaules larges ».

Ses jours sont quand même comptés.

