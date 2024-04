Ronald Koeman tacle Luis Enrique pour ses propos sur l’ADN du Barça

Luis Enrique a une haute opinion de lui-même, et cela ne plaît pas à tout le monde.

Avant le match entre le PSG et le FC Barcelone, l’entraîneur espagnol avait revendiqué représenter davantage l’ADN du Barça que son confrère Xavi, après avoir été interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Ce n’est pas une opinion, regardez les données, la possession du ballon, les occasions de but, le pressing haut, les trophées, les titres », s’était-il justifié.

Une déclaration que n’a visiblement pas appréciée Ronald Koeman, lui aussi passé par le banc du Barça en tant qu’entraîneur entre 2020 et 2021. À l’occasion du lancement de la Koeman Cup, un événement caritatif de golf et de padel organisé en Catalogne, l’actuel sélectionneur des Pays-Bas a égratigné Enrique pour ses propos : « Ses déclarations, avant un match comme celui-ci, sont déplacées. Je ne pense pas qu’il soit bon d’aborder un tel sujet avant un match. L’ADN du Barça, c’est la victoire. Il y a trois noms clés : Johan (Cruyff), qui l’a inventée, Pep (Guardiola), qui a pratiqué le meilleur football, et Messi. Si vous avez Messi, vous n’avez même pas besoin de parler d’ADN. »

Le franc-parler néerlandais dans toute sa splendeur.

